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THE TERRORISTS ARE HERE! ARE YOU READY TO FIGHT THEM?
EARTH SHAKING NEWS
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111 views • 10/31/2023

FOR MONTHS I'VE BEEN WARNING YOU TO PREPARE FOR THE MUSLIM TERRORISTS IN AMERICA! THEY'RE BEEN HERE FOR YEARS NOW PROTECTED BY OUR TRAITOR FBI AND CIA. ANY DAY NOW THE ORDER WILL BE GIVEN FOR THESE ARMED MUSLIM TERRORISTS TO BEGIN DESTROYING THE AMERICAN PEOPLE. IF YOU DON'T HAVE GUNS AND AMMO YOU'RE SCREWED! THE INSANE BIDEN TRAITOR PARTY WANTS YOU DEFENSELESS SO YOU CAN BE MASSACRED LIKE THE JEWS IN ISRAEL HAVE BEEN FOR DECADES NOW. REMEMBER WHAT HAPPENED TO THE INDIANS OF NORTH AMERICA IN THE 1800'S? NOW THE AMERICAN PEOPLE ARE THE TARGET FOR ELIMINATION! IF YOU DON'T HAVE GUNS AND AMMO YOU'RE SCREWED. STOP SUCKING THE HOPIAN AND GET REAL! HELL! THE CRIMINALS ALREADY RUN AMERICA BECAUSE OUR CORRUPT LEGAL SYSTEM PROTECTS THEM DAH! OUR AMERICAN GOVERNMENT HAS DECLAR3D WAR ON THE AMERICAN PEOPLE. GET YOUR ACT TOGETHER NOW AND PREPARE TO FIGHT THE ENEMY ON ALL SIDES. THE CLOCK IS TICKING! WAKEUP...

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