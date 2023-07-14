РЕЗУЛЬТАТЫ РАСПЫЛЕНИЯ С ХИМТРЕЙЛОВ - шокирующая информация от специалиста по охране почв

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Шокирующая информация от Френсиса Мангельса, бывшего окружного биолога в городе Мак-Клауд, США, а также специалиста по охране почв Министерства сельского хозяйства США.
Он точно знает, о чем говорит.
"ХИМТРЕЙЛЫ — СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ АПОКАЛИПСИСА, или ХИМИОТРАССЫ — ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/himtrejly-smertelnoe-oruzhie-apokalipsisa
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