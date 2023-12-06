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HOW MUCH LONGER WILL YOU PUT UP WITH THIS?.
EARTH SHAKING NEWS
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68 views • 12/06/2023

DON'T YOU REALIZE THE COUNTLESS ILLEGALS FLOODING INTO AMERICA ARE HERE TO STEAL ALL YOUR PROPERTY AND MURDER YOU? WHY DO YOU THINK AMERICANS WERE FORCED INTO GETTING THE DEADLY COVID VACCINES AND THESE DANGEROUS ILLEGALS ARE EXEMPT FROM GETTING IT? ALL AMERICANS ARE SLATED TO BE ELIMINATED FROM PLANET EARTH! GOT IT! THESE CORRUPT ILLEGALS HAVE A BIG SURPRISE COMING AS WELL. THEY'RE BE TRANS INFECTED BY THE NANO BOTS IN THE VACCINES BY BEING AROUND AMERICANS THAT GOT THE DEADLY SHOT. THEY WILL ALSO DIE IN THIS INSANE HOLOCAUST. IT YOU DON'T BELIEVE IT WATCH MY VIDEO HISTORY IS REPEATING ITSELF AGAIN I JUST LOADED HERE A FEW DAYS AGO. BOTTOM LINE! ALL OF US ARE SCREWED WHILE THE SATANIC ELITE WILL RUN AND HIDE IN THEIR UNDERGROUND BASES WHEN THE SHIT HITS THE FAN. WE'RE IN THE END TIMES AND HELL ON EARTH IS JUST BEGINNING...WAKEUP!

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