Средняя зарплата в Германии 2023 год

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В 2023 году средняя зарплата в Германии составила около 4,100 евро в месяц до налогов. Минимальная зарплата установлена на уровне 12 евро в час, что в месяц составляет приблизительно 2,036 евро до налогов. Однако зарплаты могут





В 2023 году средняя зарплата в Германии составила около 4,100 евро в месяц до налогов​​. Минимальная зарплата установлена на уровне 12 евро в час, что в месяц составляет приблизительно 2,036 евро до налогов​​. Однако зарплаты могут сильно варьироваться в зависимости от отрасли, региона и квалификации работника.





Например, в финансовой сфере средняя зарплата может достигать 75,000 евро в год, в то время как в образовании она может быть около 44,164 евро​​.





Несмотря на то, что в Германии существует значительный гендерный разрыв в зарплатах, мужчины в среднем зарабатывают 47,320 евро в год, а женщины — 40,533 евро​​.





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