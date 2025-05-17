527 - Am 20.5. beginnt die Weltherrschaft der UN

Mehr interessante Links siehe unten





Wie ich leicht und schnell 20 kg abgenommen habe

https://savannah-nobel.com/abnehmen-es-ist-so-einfach/





Alle Videos, die nicht hier sind, findest Du da:

https://www.youtube.com/@sav.108/videos





-------------------------------





Entwurf des zu unterzeichnenden Pandemie-Vertrags

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA77/A77_10-en.pdf





Der Schauspieler, der den neuen Papst spielt

https://www.youtube.com/watch?v=2swEMfhGvn4





Die Mütze des Kasperls

https://old.bitchute.com/video/4iRMYJFeggNm/





Devil in diguise

https://www.youtube.com/watch?v=iKgO9K0CN7s





Trump sagt, daß die Geschäfte einbrechen und Trucker ihre Jobs verlieren, sei etwas Gutes

https://x.com/factpostnews/status/1920504555709595737





Er meint, Mattel wäre ein Land.

Diesem Land droht er nun 100% Zölle an,

damit es nicht ein Spielzeug mehr in US verkaufen kann

(Mattel ist eine amerikanische Firma)

https://x.com/Acyn/status/1920510293370626527





Shri Mataji: "How to nourish Kundalini"

https://www.youtube.com/watch?v=octTs0vrfmc

---------------------------------------------------------------------





















































.

















































































































































































.

































































































































































.













































































































































.





























































































































































































.



