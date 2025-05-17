BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
527 - Am 20.5. beginnt die Weltherrschaft der UN
Savannah Nobel
Savannah Nobel
3272 views • 4 months ago

Mehr interessante Links siehe unten


Wie ich leicht und schnell 20 kg abgenommen habe

https://savannah-nobel.com/abnehmen-es-ist-so-einfach/


Alle Videos, die nicht hier sind, findest Du da:

https://www.youtube.com/@sav.108/videos


-------------------------------


Entwurf des zu unterzeichnenden Pandemie-Vertrags

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA77/A77_10-en.pdf


Der Schauspieler, der den neuen Papst spielt

https://www.youtube.com/watch?v=2swEMfhGvn4


Die Mütze des Kasperls

https://old.bitchute.com/video/4iRMYJFeggNm/


Devil in diguise

https://www.youtube.com/watch?v=iKgO9K0CN7s


Trump sagt, daß die Geschäfte einbrechen und Trucker ihre Jobs verlieren, sei etwas Gutes

https://x.com/factpostnews/status/1920504555709595737


Er meint, Mattel wäre ein Land.

Diesem Land droht er nun 100% Zölle an,

damit es nicht ein Spielzeug mehr in US verkaufen kann

(Mattel ist eine amerikanische Firma)

https://x.com/Acyn/status/1920510293370626527


Shri Mataji: "How to nourish Kundalini"

https://www.youtube.com/watch?v=octTs0vrfmc

Keywords
unwhopandemy treaty
