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NAVY DR EXPOSES COVID VACCINE DEATHS!.
EARTH SHAKING NEWS
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443 views • 11/30/2023

I HOPE YOU AND YOUR LOVED ONES HAVE WOKEUP TO THE FACT OUR CORRUPT POLITICIANS AND THE U.S. GOVERNMENT CANNOT BE TRUSTED ANYMORE. THEY'RE UNLEASHED THE NAZI MEDICAL ESTABLISHMENT TO MURDER HUMANITY NOW. AMERICANS HAVE TO STOP BUYING INTO THE BULLSHIT AND STOP BELIEVING THE NAZI GOVERNMENT AND THEIR HNCH MEN AND WOMEN WHO NOW WORSHIP SATAN AND WANT ALL OF US DEAD. MAINSTREAM DOCTORS GET KICKBACKS FROM BIG PHARMA FOR INJECTING HUMANITY WITH DEADLY VACCINES. I'M SHOCKED DOCTORS HAVEN'T BEEN SILENCED FOR BRIBING PARENS INTO BEING INJECTED WITH THESE DEADLT BIO-WEAPONS AND THEIR MAIMED OR DIE AS A RESULT. IF YOU'RE NOT AWAKE BY NOW YOU MUSRBE BRAIN DEAD. PREP, ARMUP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THESE BASTARDS ARE COMING FOR ALL OF.US NOW...WAKEUP!

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