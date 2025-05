«Il credito cosmico» del Dottor José Luis Cabouli. Conferenza in spagnolo con sottotitoli in italiano.





Frammento della conferenza intitolata «La vita prima di nascere» del Dottor José Luis Cabouli, tenuta nella Sala Polivalente di Soleràs (Les Garrigues, Catalunya), sabato 29 agosto del 2020.





Questa conferenza presenta il libro dallo stesso titolo, scritto dal Dottor Cabouli, ed è basata sul dialogo con i pazienti che si sottomettono alla terapia di regressione, dove rivivono esperienze sia di vite anteriori, che del periodo fra una vita e l’altra, nel momento del concepimento, durante la gestazione nel ventre della madre, oppure della loro nascita. Lo scopo è di guarire le fobie o i traumi del passato, oppure di assimilare delle lezioni di vita non ancora imparate.





Nel presente passaggio il Dottor Cabouli introduce gli assistenti all’atto in un concetto, «Il credito cosmico», che riguarda una condizione condivisa con il «karma» o «debito», ma con polarità contraria. Grazie alla qualità del saldo dell’anima individuale si può stabilire una certa capacità di elezione da parte sua, per esempio per poter scegliere determinate condizioni per la sua incarnazione futura.





Ci scusiamo perché, a causa delle norme stabilite per la realizzazione dell’atto, si è dovuta stabilire una separazione fra i diversi presenti oltre all’esigenza incomoda di portare la mascherina, ancora più incomoda per quelle donne che potessero essere preoccupate per la loro propria gravidanza. L’atto esigeva un’autorizzazione, e fino al momento dello stesso non era sicuro che potesse avere luogo e neanche se ci poteva essere una nuova opportunità per farne un altro nei giorni successivi nella Catalogna occidentale.





Ringraziamo l’agricoltore ecologista Josep Pàmies e sua moglie per essere venuti da Balaguer per assistere a questo evento e ci scusiamo molto sinceramente con questo difensore della salute per due ragioni: per avergli chiesto di mettersi la mascherina appena arrivato, e anche perché nella video di tutto l’evento, dove egli interviene come pubblico, non appare appunto la sua partecipazione protestando per essere stato obbligato a mettersela.





Sappiamo che esperti in scienza e in medicina discutono con argomenti non irrilevanti la necessità di queste misure di controllo. D’altra parte, c’è la necessita inderogabile di far conoscere in modo pubblico e presenziale la Terapia di Vite Passate (TVP) e la Terapia della Possessione Spirituale (TPS) dinnanzi elle possibili enormi quantità di casi di sofferenza umana accumulati che pensiamo siano in attesa di essere risolti fra tutte le anime incarnate e disincarnate dell’umanità, prodotte lungo la storia, e che esigono che si faccia conoscere senza ritardo fra tutta la popolazione.





Video originale: Manuel Marsan. Collaborazione per i sottotitoli: Xavier Climent. Edizione dei sottotitoli: Brauli Tamarit. Organizza: Associazione Culturale di donne Elaia. Collabora: Comune di Soleràs. Traduzione: Loto Perrella.





Data di pubblicazione in «Brighteon»: Sabato 3 agosto 2024. Durata del video: 3 minuti 33 secondi. Lingua: spagnolo con sottotitoli in italiano.





https://www.youtube.com/watch?v=WDqrLCJN9D4





Traduzione: Loto Perrella.





In corpo e anima.

La reincarnazione attraverso la Terapia delle Vite Passate (TVP).





