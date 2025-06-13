AS MÚMIAS DE NAZCA - Seres Criados por Seres Reptilianos - Seres Intraterrenos

AS MÚMIAS DE NAZCA são Seres Criados por Seres Reptilianos e são uma, entre outras espécies que habitam o interior da Terra, por isso não são vistos com muita frequência na superfície terrestre, e também por isso que são equivocadamente e erroneamente interpretados como extraterrestres, não são, eles são Seres Intraterrenos.



Seus criadores ou deuses Reptilianos sim, são de fora deste planeta, mas nem todos reptilianos são...