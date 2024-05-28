Виктория ПреобРАженская. Великое Женское Начало. София. Фрагмент Творческого Вечера, 2012 год

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Виктория ПреобРАженская. Великое Женское Начало. София. Фрагмент Творческого Вечера, Киев, 2012 год.

Ютуб — https://youtu.be/jWTxPJn2dSI

https://youtu.be/45WTBBuOdXQ — Творческий Вечер Виктории ПреобРАженской. Киев, август, 2012 год.

«Сегодня, наступило время возвРАщения Древнейшего Учения Софии Премудрой, Чьим Именем названы святые соборы. И это ТО Самое Время Софии, о котором изпоконвечно мечтали и предвещали мудрецы и пророки, мыслители и философы. А в их числе: Исус ХРИСТОС, Джордано Бруно, Нострадамус, Вл.Соловьёв, С.Булгаков, поэты Блок и Белый, Д.Андреев, Яков Бёме, Парацельс, Сведенборг, Елена и Николай Рерихи, А.Теодориди, Ванга и многие другие. Азъ Не Говарю уже о многочисленных древних източниках Гипербореи, Шумер, Древнего Египта и артефактах всех континентов, открывающих правду об ИзТарии и Создании МиРАздания. А Тварила Мир Духа и Материи Абсолют МиРАздания — Изначальная Эйн-Соф — София Премудрая, Великая Матерь Всего Сущего!»

(Виктория ПреобРАженская).

Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативных платформах https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/video-viktorii-preobrazhenskoj-na-alternativnyh-platformah/

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».





(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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