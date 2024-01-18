ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΤΟΝ «ΑΝΤΙΟΜΟΦΟΒΙΚΟ» ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ; https://rumble.com/v47t8et-antichrist-sodomite-goverment-of-greece.html , https://ugetube.com/watch/vbc7seElw9LAnc1 . ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ; Α ΚΟΡ. 6,19 ΤΟ ΣΩΜΑ ΥΜΩΝ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΥΜΙΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ.
ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ;
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 «ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ».
ΓΕΝ. 19,24 ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΕΒΡΕΞΕΝ ΕΠΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΘΕΙΟΝ, ΚΑΙ ΠΥΡ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ
ΓΕΝ. 19,25 ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΩΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΟΛΕΣΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ.
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: ΕΡΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ: https://twitter.com/iamvosgr/status/1747361093356331410 , https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/aidiastikos-a-georgiadis-stin-ert-einai-kako-na-kanoun-ta-anilika-paidia-omofylofila , https://www.triklopodia.gr/αηδιαστικός-α-γεωργιάδης-στην-ερτ-εί .
ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΚΡΥΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ Ο (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v46ni60-sodomy-and-unrepentance-leads-our-immortal-soul-to-eternal-hell.html , https://www.brighteon.com/349bce79-360c-4311-87e7-390492122b1c , https://ugetube.com/watch/jRykt7WIoOScXsv .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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