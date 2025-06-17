© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Kadi Aqa Teri Deed Howay | Muhammad Irfan Zafar Qadri | Naat Sharif | Jamia Saeedia Darul Quran
https://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
📝 Description:
Kadi Aqa Teri Deed Howay ek dil ko choo lene wali Naat hai jise Muhammad Irfan Zafar Qadri ne badi khushi aur mohabbat ke sath pesh kiya hai.
Is pyari Naat mein Rasool Allah ﷺ se muhabbat ka izhar hai jo har ashq bharay dil ka jazba hai.
Sunein aur share karein is roohani paigham ko.
Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Contact: +92 323 0717702
🔥 Hashtags:
#KadiAqaTeriDeedHoway #MuhammadIrfanZafarQadri #NaatSharif #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatVideo #IslamicStatus #Naat2025 #NabiPakSAW #YaRasoolAllah