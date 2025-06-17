BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Kadi Aqa Teri Deed Howay | Muhammad Irfan Zafar Qadri | Naat Sharif | Jamia Saeedia Darul Quran
7 views • 3 months ago

Kadi Aqa Teri Deed Howay | Muhammad Irfan Zafar Qadri | Naat Sharif | Jamia Saeedia Darul Quran

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📝 Description:

Kadi Aqa Teri Deed Howay ek dil ko choo lene wali Naat hai jise Muhammad Irfan Zafar Qadri ne badi khushi aur mohabbat ke sath pesh kiya hai.

Is pyari Naat mein Rasool Allah ﷺ se muhabbat ka izhar hai jo har ashq bharay dil ka jazba hai.

Sunein aur share karein is roohani paigham ko.

Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Contact: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#KadiAqaTeriDeedHoway #MuhammadIrfanZafarQadri #NaatSharif #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatVideo #IslamicStatus #Naat2025 #NabiPakSAW #YaRasoolAllah

Keywords
naat 2025naat sharifurdu naatislamic naatbeautiful naatnaat statusjamia saeedia darul qurannaat videonaat e rasoolkadi aqa teri deed howaymuhammad irfan zafar qadriirfan zafar qadrikadi aqa naatnabi pak naat
