Научные чудеса Корана - الإعجاز العلمي في القرآن.mp4

Темы и таймкоды для тем в видео:
0:49- Эмбриология в Коране
4:35- Теория Большого взрыва
5:43- Всё живое из воды
6:27- Железо с неба в метеоритах
7:10- Расширение Вселенной
8:34- Горы и землетрясения
10:53- Корни гор
11:21- Вселенная из дыма
13:37- Тело фараона
15:20- Пресная и солёная вода не смешиваются
15:50- Семь слоёв атмосферы