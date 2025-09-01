BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Научные чудеса Корана - الإعجاز العلمي في القرآن.mp4
The Masked Arab Russian
1 view • 2 weeks ago
Темы и таймкоды для тем в видео:

0:49- Эмбриология в Коране

4:35- Теория Большого взрыва

5:43- Всё живое из воды

6:27- Железо с неба в метеоритах

7:10- Расширение Вселенной

8:34- Горы и землетрясения

10:53- Корни гор

11:21- Вселенная из дыма

13:37- Тело фараона

15:20- Пресная и солёная вода не смешиваются

15:50- Семь слоёв атмосферы

