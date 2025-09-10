Episode 108: Gerechtigkeit – Karma & Wille

Die Verneinung der Gerechtigkeit ist die Grundlage für Unmoral und das Fundament für das gut-meinende satanische Verhalten der allermeisten Menschen auf der Welt. Gerechtigkeit wird entweder freiwillig hergestellt und bewahrt oder aber durch kosmische Gesetzmäßigkeiten erzwungen. Was aber ist Gerechtigkeit? Und wie stellt man sie her?





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de

