Глобальный кризис. Выход есть | Международный онлайн-форум |Часть-4

Мы говорим правду, которую скрывают от людей. Мы — это независимые исследователи-волонтёры из 180 стран. Мы осуществляем междисциплинарные исследования, которые не под силу выполнить ни одному другому институту или организации в мире. Глобальный кризис — это ужасающая реальность, которая охватила наш мир и вскоре полностью его разрушит. К сожалению, большинство людей на сегодняшний день не подозревают о надвигающейся угрозе. 12 ноября 2022 года состоялся международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Наше спасение в единении», на котором был озвучен шокирующий климатический прогноз, полученный с помощью нашей математической модели. Теперь известна точная дата гибели нашей планеты и природные катастрофы, которые станут причиной этого. 22 апреля 2023 года на следующем международном онлайн-форуме «Глобальный кризис. Выход есть» мы узнали, какие события произойдут на нашей планете до 2036 года и почему гибель планеты — это не самое страшное, с чем предстоит столкнуться человечеству. Для того, чтобы изменить ход событий, остались считанные годы. У нас ещё есть шанс, но, чтобы им воспользоваться, о нём должны узнать все люди. Сегодня будущее зависит от выбора каждого человека. Этот выбор прост — сохраним мы жизнь на Земле или нет. Чтобы не допустить фатального развития ситуации и узнать, что ТЫ можешь сделать, чтобы спасти человечество, подключайся к международному онлайн-форуму «Глобальный кризис. Выход есть». Присоединяйся! Расскажи об этом Форуме на всех платформах, во всех соцсетях! Об этом Форуме должен узнать каждый!