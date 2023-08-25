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GOVT. SEX RING ILLEGAL CHILDREN DISAPPEARING AT THE BORDER!
EARTH SHAKING NEWS
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55 views • 08/25/2023

AN ESTIMATED 75,000 ILLEGAL CHILDREN AREN'T ACCOUNTED FOR RIGHT NOW! THIS PROVES AMERICAS FASCIST GOVERNMENT HAS TAKEN THEM UNDERGROUND FOR SEXUAL EXPLOITS AND TO BE SACRIFICED. I WONDER WHEN AMERICANS ARE GOING TO WAKEUP TO THE FACT WE NOW HAVE AN EVIL GOVERNMENT HELL BENT ON MURDERING ALL AMERICANS. THIS PROVES NO ONE IN AMERICA CN BE TRUSTED NOW. THE LEGAL SYSTEM IS CORRUPT AS HELL. VOTING IS DEAD SO TO HELL WITH VOTING. TRUMP ISN'T YOUR SAVIOR. HE SOLD US OUT WITH 5G AND THE DEADLY COVID VACCINES. YOU BEETER ARM UP AND GET READY FOR THE INSANE CIVIL WAR COMING ANY DAY NOW. WAKEUP! AMERIC IS A DEAD NATION WAKING!!!

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