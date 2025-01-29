π. Θεόδ Ζήσης,"Ἅγ Μᾶρκος Εὐγενικός & Ἅγ Γεννάδιος Σχολάριος. Ὑπῆρξε πρόβλημα στίς σχέσεις τους;(Β΄)"

"Σταθερά καί ἀμετακίνητα ὁ Ἅγιος Γεννάδιος ὁ Σχολάριος παρέμεινε στήν ὀρθόδοξο γραμμή τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Δέν ἦταν ποτέ φιλοπαπικός καί φιλενωτικός". Τήν Κυριακή 26 Ἰανουαρίου στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00) ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής Θεόδωρος Ζήσης παρέδωσε τό β΄ μάθημα τῆς σειρᾶς " Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός καί Ἅγιος Γεννάδιος Σχολάριος. Ὑπῆρξε πρόβλημα στίς σχέσεις τους; (Β΄)" Ὁ τίτλος τοῦ β΄ μαθήματος ἦταν: "Σταθερά καί ἀμετακίνητα ὁ Ἅγιος Γεννάδιος ὁ Σχολάριος παρέμεινε στήν ὀρθόδοξο γραμμή τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Δέν ἦταν ποτέ φιλοπαπικός καί φιλενωτικός". Ὁ π. Θεόδωρος ὑποστήριξε τήν θέση αὐτή μέ βάση τίς πηγές καί τήν ὀρθόδοξη καί θεολογική καί ἐπιστημονική αὐτοσυνειδησία, ὅπως αὐτή εἶχε μέχρι τά μέσα τοῦ 20οῦ αἰῶνος, ὁπότε ἔγινε ἡ ἔκδοση ἀπό παπικούς κληρικούς τῶν "Ἁπάντων" τοῦ Γενναδίου Σχολαρίου, μέσα στήν ὁποία οἱ ἐκδότες περιέλαβαν καί νόθα, ψεύτικα συγγράμματα τοῦ Σχολαρίου, τά ὁποῖα τόν παρουσιάζουν ὡς λατινόφρονα καί ἐχθρό τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Τήν ἀπάτη αὐτή καί τήν νοθεία υἱοθέτησε καί ὁ καθηγητής στήν Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν καί Ἀκαδημαϊκός Κωνσταντῖνος Μπόνης, ὁ ὁποῖος σέ ἐκτενές ἄρθρο του στήν "Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία" στήν δεκαετία τοῦ 1960 (ΘΗΕ 4, 274-289) ταυτίζεται ἀπολύτως μέ τήν παπική ἐχθρότητα καί χρησιμοποιεῖ βαρύτατους καί ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου, πού ἀμαυρώνουν τήν εἰκόνα αὐτοῦ, ἑνός ἀπό τούς μεγαλυτέρους συγγραφεῖς καί ὑπερμάχους τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν ὁποῖον ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὅρισε διάδοχό καί συνεχιστή τῶν ἀγώνων του. Τήν ἀπάτη, τίς νοθεῖες καί τά ψέματα φανέρωσε, μετά ἀπό πολλή ἔρευνα, ὁ καθηγητής (τότε) Θεόδωρος Ζήσης, στήν ὀγκώδη μονογραφία του "Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος, Βίος - Συγγράμματα - Διδασκαλία" (Θεσσαλονίκη 1980, Ἔκδοση Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, Ἱ. Μονή Βλατάδων). Μετά τήν μελέτη καί ἔρευνα τοῦ π. Θεοδώρου, πολλοί συγγραφεῖς καί ἐρευνητές, ἀκόμη καί αὐτοί πού ἀρχικά παρασύρθηκαν ἀπό τά παπικά " Ἅπαντα" καί τόν καθηγητή Κωνσταντῖνο Μπόνη, υἱοθετοῦν τήν διαχρονική τῶν Ὀρθοδόξων θετική ἐκτίμηση τοῦ Πατριάρχου Γενναδίου Σχολαρίου. Θλιβερή καί ἀπρόσμενη ἐξαίρεση, πού ἀναπαράγει στίς μέρες μας τόν φιλοπαπισμό καί τίς ἀπρέπειες τοῦ καθηγητοῦ Μπόνη, εἶναι δυστυχῶς μία ... ὀρθόδοξη (!) Μοναχή, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στή Σφήνιτσα Βεροίας, Ὀλυμπιάδα Ντίτορα, στό βιβλίο της " Ὁ Σπορέας τοῦ ΟΧΙ. Ἀφηγηματική βιογραφία τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ". Ὁ π. Θεόδωρος μέ ἐπιστολή πού τῆς ἔστειλε τόν Ἰούλιο τοῦ 2017, συνοδευόμενη ἀπό ἀντίτυπο τῆς μονογραφίας του, τήν παρεκάλεσε "σέ μελλοντική ἐπανέκδοση τοῦ βιβλίου (της) νά ἀποκαταστήσει τήν κακοποιηθεῖσα εἰκόνα τοῦ πατριάρχου ἀπό τούς Λατίνους καί τούς ἰδικούς μας Λατινόφρονες", πρᾶγμα πού δέν ἔγινε, καθώς οὐδέποτε ἔκτοτε ἀπεστάλη νέα, διορθωμένη, ἔκδοση τοῦ βιβλίου ἤ ἀπάντηση στήν ἐπιστολή· καί ἔτσι τό βιβλίο ἐξακολουθεῖ νά δηλητηριάζει τούς ἀναγνῶστες μέ τίς νοθεῖες καί τά ψεύδη τῶν παπικῶν καί φιλοπαπικῶν.