BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

THERE IS A HORRIFYING TRANSITION TAKING PLACE IN THIS LATE HOUR WHEREIN THOSE CALLED AND CHOOSEN BY GOD [WHO ARE TO BE SINGULAR REPRESENTATION OF A KINGDOM WHOSE MAKER AND BUIILDER IS GOD…
DWP97048
DWP97048
83 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
70 views • 7 months ago

THERE IS A HORRIFYING TRANSITION TAKING PLACE IN THIS LATE HOUR WHEREIN THOSE CALLED AND CHOOSEN BY GOD [WHO ARE TO BE SINGULAR REPRESENTATION OF A KINGDOM WHOSE MAKER AND BUIILDER IS GOD… A KINGDOM THAT CANNOT BE SHAKEN… A KINGDOM WHO'S KING NOT ONLY HAS ALL POWER, AUTHORITY, AND DOMINION----BUT ALSO WHOSE FOUNDATIONS OF WHICH IS RIGHTEOUSNESS AND JUSTICE… AND WHOSE BANNER SNAPPING HIGH ALOFT IS LOVE….] ARE COWERING IN THEIR OWN SELF-ABSORBTION AND PRESERVATION.


A PEOPLE WHO ARE CALLED TO BE BOLD, RESOLUTE, COURAGEOUS, STEADFAST, ENDURING, AND RADIANT ARE INCREASINGLY [WILLINGLY AND DELIBERATELY]… SUCCUMBING TO THE SPIRIT OF THIS AGE… A SPIRIT FEAR, TIMIDITY, THE FORM GODLINESS DEVOID OF THE POWER OF GOD, AND MIND THAT IS UNSTABLE AND IRRATIONAL IN ALL OF ITS WAYS!


IT IS A COSMIC EXCHANGE! A TERRIBLE, HIGHLY CONSEQUENTIAL EXHANGE OF THE SPIRIT OF THE LIVING GOD FOR THE SPIRIT OF THIS AGE!


JOIN JAMIE WALDEN AND CBBC AS WE DISCUSS THE RADICAL SIGNIFICANCE OF HOW "ONLY THE BOLD" ARE SUCH A FEARSOME AFFRONT TO THE POWERS OF DARKNESS... AND HOW "ONLY THE BOLD" GIVE AWESEOM TESTIMONY TO CHRIST JESUS!


To contact or support, visit:

www.omegadynamics.org

www.calicobuffalobasecamp.com

Keywords
foundations of which is righteousness and justiceand whose banner snapping high aloft is loveare cowering in their own self-absorbtion and preservationa terriblehighly consequential exhange of the spirit of the living god for the spirit of this age
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy