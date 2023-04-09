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JACKIE KENNEDY REVEALS ALL!
EARTH SHAKING NEWS
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226 views • 04/09/2023

JACKI KENNEDY SAID WHEN SHE SAW JFK'S BODY SHE THOUGHT IT SHOULD HAVE BEEN IN A WAX MUSEUM. SHE ALSO SAID THE FACE DID NOT LOOK LIKE JFK. NO WONDER! J.D. TIPPIT WAS IN THAT CASKET. MAFIA HIT MAN PICKT FENCE ASSASSIN JAMES FILES SAID JFK'S BODY WAS DUMPED IN THE ATLANTIC OCEAN. MURDERED RESEARCHER JOE WEST GOT A COURT ORDER TO OPEN THE GRAVE BUT DIED OF FAST ACTING (BIO-WEAPON) CANCER. IF THE AVERAGE PERSON ONLY KNEW HOW CORRUPT THE AMERICAN GOVERNMENT HE OR SHE WOULD BE SHOCKED. THE JFK MURDER PROVES JUST THIS! SEND THIS VIDEO TO EVERYONE YOU KNOW...

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