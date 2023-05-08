ENEMY WITHIN DESTROYING AMERICA NOW!

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IF THIS SHOCKING VIDEO DOESN'T WAKE YOU UP THEN NOTHING WILL. AMERICA IS BEING SYSTEMATICALLY DESTROYED FROM WITHIN NOW. BIBLICAL PROPHECY FORETOLD THESE SHOCKING EVENTS LONG BEFORE YOU AND I WERE BORN. YOU'RE A FOOL IF YOU DON'T SEND THIS VIDEO TO EVERYONE YOU KNOW NOW. IN A MATTER OF DAYS AMERICA COULD BE FIGHTING CIVIL WAR. WHEN THE BLOOD BEGINS TO FLOW IT WILL BE FAR TO LATE FOR YOU TO PROTECT YOU AND YOUR FAMILY. I CANNOT KEEP CREATING THESE VIDEOS IF YOU DON'T EN THEM OUT TO EVERYONE YOU KNOW. AS A TRUE WATCHMAN OF ALMIGHTY GOD I NED YOUR HELP IS THIS URGENT PLEA TO WAKE UP BRAIN DEAD HUMANITY. RICK DISABLED VIETNAM ERA VETERAN & TRUTHER.