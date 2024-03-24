DUNSове «державо-спотворення»

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DUNS або D-U-N-S (англ. Data Universal Numbering System — "Універсальна система нумерації даних", міжнародний ідентифікатор юридичних осіб.
00:00:15 – реєстраційна картка Служби безпеки України.
00:03:35 – компанія UKRAINE в ДУНСі та інші «органи державної влади» (перелік)
00:06:35 - відповідь Карповичу щодо створення Кабміну
00:08:20 – продовження переліку юридичних осіб в ДУНСі
00:19:15 – відповіді від Мінюсту стосовно Великої Державної Печатки України
00:26:00 – щодо «Закону України про продовження мобілізації»
00:30:00 – Конвенція між Урядом України та Урядом США про подвійне оподаткування на дні морському
00:44:00 - відповіді від Водоканалу, Статут Водоканалу
01:59:00 – відповідь від Запоріжгазу
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