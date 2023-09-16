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CLIF HIGH EXPLOSIVE WARNING!
EARTH SHAKING NEWS
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636 views • 09/16/2023

RESEARCHER CLIFF HIGH EXPOSES THE OCCULT ELITES AGENDA TO WIPEOUT HUMANITY. THE MAUI FIRES WERE NO ACCIDENT AND A DEW LASER WAS USED TO MURDER HUMANS. THE ELITE ARE FAR TO POWERFUL NOW TO CONFRONT THEM. THEY WILL WILL MURDER ANYONE WHO GETS IN THEIR WAY NOW BY ANY MEANS POSSIBLE. THE DEADLY VACCINES WILL WIPOUT MOST OF HUMANITY. WW-3. YOU BETTER PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THESE BASTARDS ARE COMING FOR ALL OF US NOW. 

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