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#TheWeakestGeneration
Yury Nesterenko/George Right
Yury Nesterenko/George Right
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35 views • 03/03/2024

Мой сайт http://yun.complife.info/

Веблог https://yury-nesterenko.dreamwidth.org

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    Номер счета 7010141420 
    Код банка(Routing Number) 031100649 
    Банк Discover Bank 
    Имя George Right
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ETH 0x311b5964C36098CCe66885cb373A727D2B7Bd840

Текст

#TheWeakestGeneration

		Политикам Венгрии,
		Западной Европы,
		Америки

Ничтожные дети достойных отцов,
Предавшие память своих мертвецов,
Продавшие принципы, волю и честь,
Чтоб спать безмятежно и дешево есть -
Хотя бы сегодня, хотя бы пока,
Не думая, как катастрофа близка,
В надежде опять столковаться со злом,
Все правила вечно пускавшим на слом,
Забывшие ради подобных надежд,
Как русский каратель топтал Будапешт,
Как женщин и девочек ваших же стран
Терзал и насиловал русский Иван!
Трусливые дети отважных отцов,
Вас не беспокоят клеймо подлецов,
Которое вы заслужили в веках,
И кровь украинцев на ваших руках.
На ваших, на ваших - не только русни!
На ваших, которым сражаться - ни-ни
(Пусть враг и слабее во множество раз),
На ваших, считающих евро за газ!
Послать авиацию и корабли?!
Пусть дети и женщины гибнут вдали!
А вы, огорченные этой войной,
Пока отсидитесь у них за спиной.
Окей - если всем вам так рашка страшна,
За вас Украина сразится одна,
Но дайте хотя бы оружие в срок!
Не всякую мелочь, не мэйд ин Совок -
Ракеты нужны! Самолеты нужны!
Но вы же и тут наложили в штаны!
Но мало и этого - снова сейчас
В ту самую спину, закрывшую вас
От русской орды, от безумной Москвы
Еще и удары наносите вы!
Вы смеете вякать - хоть вам ли судить! -
Что-де Украине не смочь победить,
И нужно, чтоб вам не икалось в тылу,
Опять уступить Абсолютному Злу!
Уже ни цензурным, ни бранным словам
Не выразить все отвращение к вам!
Вам даже не скажешь: "Горите в аду!" -
Дрожащие в страхе прогневать орду,
Хотящие монстру "лицо сохранить",
Вы даже гореть не способны.
Лишь гнить.

мвй 2022
Keywords
warukrainepoetryrussia must die
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