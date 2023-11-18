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LUKEWARM PREACHER PERRY STONE EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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84 views • 11/18/2023

MY WIFE AND I SUPPORTED PERRY UNTIL HE STARTED FLASHING SATANS OCCULT DEVIL SIGN YEARS AGO. SEVERAL MONTHS AGO HE WAS REMOVED FOR 3 MONTHS FROM HIS MINISTRY FOR UNETHICAL BEHAVIOR WITHIN THE MINISTRY. I DON'T KNOW HOW THESE LESS THAN HONEST PREACHERS KEEP COMING BACK WHEN THEY FELL FROM GRACE! I SUPPOSE FLASHING THE DEVIL SIGN AND PAYING HOMAGE TO SATAN THEY'RE TO BIG TO FAIL DAH! PERRYS DAUGHTER WAS ADDICTED TO PORN AND HER BROTHER TRIED TO COMMIT SUICIDE. THEY LEFT HIS MINISTRY FOR AWHILE BUT NOW THEY'RE BACK. I FORGAVE PERRY OF ALL THIS BUT DO NOT THINK MEGA PREACHERS LIKE THIS SHOULD BE IN A POSITION OF POWER ESPECIALLY IN A MEGA MINISTRY. FULL ME ONCE SHAME ON ME---FULL ME TWICE SHAME ON YOU!!! WAKEUP!

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