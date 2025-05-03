Deutsche Geschichte - FTAOL

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Andreas originaler Kommentar zum Video:
Da ich es leid bin, dass man taeglich immer wieder mit den gleichen unpassenden und im hoechsten Masse schaedlichen Vergleichen konfrontiert wird, habe ich dieses kurze Video produziert.
Es kann seinen wichtigen Zweck jedoch nur erfuellen, wenn es entsprechend geteilt und gespiegelt wird.
Videos auch auf Brighteon zu sehen:
Greatest Story (mehrteilig):
https://lbry.projectsegfau.lt/@kleinesArchiv:1?page=3
Europa (mehrteilig)
https://lbry.projectsegfau.lt/@kleinesArchiv:1?page=5
Höllensturm
https://lbry.projectsegfau.lt/@kleinesArchiv:1/H%C3%96LLENSTURM---DIE-SCHRECKLICHE-WAHRHEIT-%C3%9CBER-DIE-VERBRECHEN-AM-DEUTSCHEN-VOLK:6
_______
Weitere sehenswerte Filme:
Der ewige J:
https://odysee.com/@Von_den_Juden_und_Iren_L%C3%BCgen:2/Der-Ewige-Jude-(1940):e
https://archive.org/details/DerEwigeJude1940
Triumpf des Willens:
https://odysee.com/@65grandeann%C3%A9e:d/Triumph-des-Willens-1935:9
https://lbry.projectsegfau.lt/@65grandeann%C3%A9e:d/Triumph-des-Willens-1935:9
Sieg des Glaubens:
https://odysee.com/@Reichsgesetz:8/Der_Sieg_des_Glaubens_(Victory_of_Faith)_1933:a
https://lbry.projectsegfau.lt/@Reichsgesetz:8/Der_Sieg_des_Glaubens_(Victory_of_Faith)_1933:a
___
Europa The Last Battle
Webseite: https://europathelastbattle.net/
The greatest story never told
Webseite: https://thegreateststorynevertold.tv/
Hellstorm
Webseite: https://www.hellstormdocumentary.com