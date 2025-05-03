BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Deutsche Geschichte - FTAOL
From Truth And Other Lies
From Truth And Other Lies
12 followers
0
37 views • 4 months ago

Andreas originaler Kommentar zum Video:
Da ich es leid bin, dass man taeglich immer wieder mit den gleichen unpassenden und im hoechsten Masse schaedlichen Vergleichen konfrontiert wird, habe ich dieses kurze Video produziert.
Es kann seinen wichtigen Zweck jedoch nur erfuellen, wenn es entsprechend geteilt und gespiegelt wird.


Videos auch auf Brighteon zu sehen:


Greatest Story (mehrteilig):

https://lbry.projectsegfau.lt/@kleinesArchiv:1?page=3


Europa (mehrteilig)

https://lbry.projectsegfau.lt/@kleinesArchiv:1?page=5


Höllensturm

https://lbry.projectsegfau.lt/@kleinesArchiv:1/H%C3%96LLENSTURM---DIE-SCHRECKLICHE-WAHRHEIT-%C3%9CBER-DIE-VERBRECHEN-AM-DEUTSCHEN-VOLK:6


_______

Weitere sehenswerte Filme:


Der ewige J:

https://odysee.com/@Von_den_Juden_und_Iren_L%C3%BCgen:2/Der-Ewige-Jude-(1940):e

https://archive.org/details/DerEwigeJude1940


Triumpf des Willens:

https://odysee.com/@65grandeann%C3%A9e:d/Triumph-des-Willens-1935:9

https://lbry.projectsegfau.lt/@65grandeann%C3%A9e:d/Triumph-des-Willens-1935:9


Sieg des Glaubens:

https://odysee.com/@Reichsgesetz:8/Der_Sieg_des_Glaubens_(Victory_of_Faith)_1933:a

https://lbry.projectsegfau.lt/@Reichsgesetz:8/Der_Sieg_des_Glaubens_(Victory_of_Faith)_1933:a

___
Europa The Last Battle

Webseite: https://europathelastbattle.net/


The greatest story never told

Webseite: https://thegreateststorynevertold.tv/


Hellstorm

Webseite: https://www.hellstormdocumentary.com

Keywords
germanydeutschlandweltkrieg
