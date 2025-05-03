Deutsche Geschichte - FTAOL

Andreas originaler Kommentar zum Video:

Da ich es leid bin, dass man taeglich immer wieder mit den gleichen unpassenden und im hoechsten Masse schaedlichen Vergleichen konfrontiert wird, habe ich dieses kurze Video produziert.

Es kann seinen wichtigen Zweck jedoch nur erfuellen, wenn es entsprechend geteilt und gespiegelt wird.





Videos auch auf Brighteon zu sehen:



Greatest Story (mehrteilig):

https://lbry.projectsegfau.lt/@kleinesArchiv:1?page=3





Europa (mehrteilig)

https://lbry.projectsegfau.lt/@kleinesArchiv:1?page=5





Höllensturm

https://lbry.projectsegfau.lt/@kleinesArchiv:1/H%C3%96LLENSTURM---DIE-SCHRECKLICHE-WAHRHEIT-%C3%9CBER-DIE-VERBRECHEN-AM-DEUTSCHEN-VOLK:6





_______

Weitere sehenswerte Filme:





Der ewige J:

https://odysee.com/@Von_den_Juden_und_Iren_L%C3%BCgen:2/Der-Ewige-Jude-(1940):e

https://archive.org/details/DerEwigeJude1940





Triumpf des Willens:

https://odysee.com/@65grandeann%C3%A9e:d/Triumph-des-Willens-1935:9

https://lbry.projectsegfau.lt/@65grandeann%C3%A9e:d/Triumph-des-Willens-1935:9





Sieg des Glaubens:

https://odysee.com/@Reichsgesetz:8/Der_Sieg_des_Glaubens_(Victory_of_Faith)_1933:a

https://lbry.projectsegfau.lt/@Reichsgesetz:8/Der_Sieg_des_Glaubens_(Victory_of_Faith)_1933:a



___

Europa The Last Battle

Webseite: https://europathelastbattle.net/





The greatest story never told

Webseite: https://thegreateststorynevertold.tv/





Hellstorm

Webseite: https://www.hellstormdocumentary.com