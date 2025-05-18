Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION) https://bit.ly/3XRvfPj

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 124.

Читает Автор.

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Планета Земля очень заражена паразитами. Опасно ли это для живущих на Новых Землях за Антарктическим кругом?

02:37 — Современные «верующие» ждут Антихриста в Иерусалим, в храм, где он должен возсесть. Правильно ли такое буквальное понимание Откровения Иоанна Богослова?

05:33 — Что можно сказать о мухоморах?

07:01 — Можно ли и нужно ли прощать себя, за совершённые ошибки?

08:48 — Почему светлые так доверчивы, разобщены и инертны?

10:01 — Сказки, где человек управляет пространством, временем, разстоянием, не нарушают Коны МиРАздания?

11:22 — Имеет ли Ганга священные качества сейчас в Кали-Югу?

12:46 — Если душа ушла во сне, оставив тело, куда она попадёт?

13:27 — Если при жизни душа получила серьёзные психические травмы, при выходе из тела она так и будет страдать или произойдёт изцеление в тонком мире?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

