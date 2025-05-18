© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 124.
Читает Автор.
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Планета Земля очень заражена паразитами. Опасно ли это для живущих на Новых Землях за Антарктическим кругом?
02:37 — Современные «верующие» ждут Антихриста в Иерусалим, в храм, где он должен возсесть. Правильно ли такое буквальное понимание Откровения Иоанна Богослова?
05:33 — Что можно сказать о мухоморах?
07:01 — Можно ли и нужно ли прощать себя, за совершённые ошибки?
08:48 — Почему светлые так доверчивы, разобщены и инертны?
10:01 — Сказки, где человек управляет пространством, временем, разстоянием, не нарушают Коны МиРАздания?
11:22 — Имеет ли Ганга священные качества сейчас в Кали-Югу?
12:46 — Если душа ушла во сне, оставив тело, куда она попадёт?
13:27 — Если при жизни душа получила серьёзные психические травмы, при выходе из тела она так и будет страдать или произойдёт изцеление в тонком мире?
