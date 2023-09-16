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CITIZENS BLOCKED FROM 9/11 CEREMONY ON 9/11=POLICE STATE!
EARTH SHAKING NEWS
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29 views • 09/16/2023

THIS PROVES AMERICA HAS BECOME A FULL BLOWN POLICE STATE. WHY IS PUBLIC ACCESS BLOCKED TO AMERICAN CITIZENS ON 9/11? I'LL TELL YOU! THE CRIMINAL POLITICIANS ARE TERRIFIED THEY WILL BE SILENCED SO THEY HAVE THE RENTA A COPS AND FIREMEN BAR THE PUBLIC FROM 9/11. THIS PROVES JUST LIKE WHAT HAPPENED IN NAZI GERMANY. HUMANS WERE MARCHED INTO THE CONCENTRATION CAMPS WITHOUT RESISTANCE AND IT GOING TO HAPPEN AGAIN BECAUSE THE PEOPLE HAVE BEEN DUMB-ED DOWN BY INSANE ENTERTAINMENT. ALL BRANCHES OF LAW AND MILITARY WILL GO ALONG WITH THIS MASS TREASON WHEN THE TIME COMES. YOU BETTER PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. SHEER HELL HAS ARRIVED IN AMERIC NOW...WAKEUP!

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