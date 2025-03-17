NPCs - Figurantes Inconscientes da Matrix

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Quem navega pelo TikTok provavelmente já foi surpreendido por transmissões ao vivo de pessoas vestidas como personagens de videogame, repetindo bordões e movimentos robóticos de acordo com a interação do público.
O fenômeno é conhecido como live de NPC, sigla para non-playable character (personagem não jogável, em tradução literal), ou, em outras palavras, os "figurantes" que aparecem nos games.
Conforme o público envia presentes ou dinheiro, simbolizados por diferentes desenhos que aparecem na tela, os streamers reagem com frases e gestos específicos.
E, a partir daí, segue o ciclo onde o público paga para decidir o que o personagem vai fazer a seguir.
As performances excêntricas, infantilizadas e, às vezes, fetichizadas, podem parecer sem sentido, mas se tornaram fonte de renda para criadores de conteúdo em todo o mundo.