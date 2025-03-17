Εξουσία διεφθαρμένων, αντίχριστων και εγκληματιών. 14-3-2025

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος μέσα από την παρουσίαση του αναφέρεται στην διαφθορά των πολιτικών, όπου μέσω του κ(υ)νοβουλευτικού στάβλου υπηρετούν εγχώρια και ξένα συμφέροντα σε βάρος του Ελληνικού Έθνους. Επιπροσθέτως, καταδικάζει τα τερατουργήματα που παρουσιάστηκαν στην Εθνική Πινακοθήκη. Αντίχριστοι και εγκληματίες εξουσιάζουν αυτή την χώρα!





Η μόνη λύση, ο Ελληνικός Εθνικισμός!