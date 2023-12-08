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'WAKEUP CALL! EVERYTHING IS CRASHING NOW!.
EARTH SHAKING NEWS
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166 views • 12/08/2023

STEVE QUAYLE WARNING 2ND LARGEST BANK IN JAPAN MIGHT HAVE COLLAPSED! THIS COULD BRING DOWN THE ENTIRE FINANCIAL SYSTEM HE THINKS. IN ANY EVENT THE WORLD IS IN HUGE FINANCIAL TROUBLE RIGHT NOW. THE WEEKEND OF DECEMBER 15TH HUGE AMOUNTS OF DEBT WILL BE CALLED IN. IF THE CREDITORS CAN'T GET PAID THE FINANCIAL SYSTEM IS DOOMED ACCORDING TO QUAYLE. HE SHOULD KNOW BECUSE HE HAS DELT IN THE FINANCIAL SYSTEM FOR SEVERAL DECADES NOW. QUAYLE SAID FEDX, UPS AND THE POST OFFICE HAS SEEN A HUGE DROP IN ORDERS SHIPPED. FEDX IS LAYING OFF PILOTS AND UPS CAN'T GET ENOUGH PRODUCT TO DELIVER. THE WAY THINGS ARE LINING UP IT WILLBE A BLACK XMAS FOR COUNTLESS FAMILIES QUAYLE SAID. YOU BETTER ARMUP, PREP, PRAY AND BE PREPARED FOR A WINTER FORM SHEER HELL COMING ANY DAY NOW...

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