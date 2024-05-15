Зарплаты в США: реальные цифры и перспективы | Layboard

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В этом видео мы рассмотрим, какие зарплаты получают работники в США в разных отраслях и регионах. Узнаете о средней зарплате, минимальной оплате труда и о том, какие профессии наиболее высокооплачиваемые. Поделимся полезными советами для тех, кто планирует работать в США. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важную информацию о работе и жизни в Америке!





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