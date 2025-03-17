BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Law of Karma, The Wheels of God Grind Very Closely – God's Laws Are Going to Grind Every Error Out of You, True Repentance, What Is Real Sorrow, Repentant Parents and Aborted Child Reconnection
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
97 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
32 views • 6 months ago

FULL ORIGINAL:

https://youtu.be/IW7apqmgJMc

20090927 Overview Of Divine Truth - Secrets Of The Universe S2P2


Cut:

17m24s - 24m15s



DIVINE TRUTH:

Divine Truth Website: https://www.divinetruth.com

Mary's Blog: https://mary.divinetruth.com

God’s Way: https://blog.godsway.net/

Divine Truth Events: https://events.humanitix.com/host/divinetruth

Donate: https://www.divinetruth.com/sites/main/en/index.htm#donate.htm

*************************



“NONE OF GOD’S LAWS LET YOU GET AWAY WITH ANYTHING. UNLESS THERE IS REPENTANCE, UNLESS THERE IS THIS FEELING.”

@ 19m03s


“YOU CAN SAY SORRY AS MUCH AS YOU LIKE BUT IF YOU DO IT AGAIN, YOU WEREN’T SORRY IN THE FIRST PLACE.”

@ 21m25s


“REAL SORROW IS CONNECTING TO THE CAUSAL EMOTIONAL REASON WHY YOU DID WHAT YOU DID. THAT’S REAL SORROW.”

@ 21m48s


“ANYBODY CAN RECONNECT WITH A PERSON WHO’S REPENTANT. SO IT DOESN’T MATTER WHAT’S HAPPENED IN YOUR LIFE, IF A PERSON IS REPENTANT, THEY ARE NEVER GOING TO DO THE SAME THING AGAIN TO YOU.“

@ 23m20s


Keywords
law of attractionwisdomabortionsimpletrue repentancewhat you sow you reapsoul fooddivine love pathsoul conditiontrue spiritualitylaw of karmasoul searchsoul developmentgrief the healing emotionfeel everythingsoul transformation with godspirit world and afterlifedriven by truth not fearprecious child of godgods universal lawssoul awakeningi want to know everythingreincarnated jesus and mary magdalenereal sorrowaborted children
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy