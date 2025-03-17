Law of Karma, The Wheels of God Grind Very Closely – God's Laws Are Going to Grind Every Error Out of You, True Repentance, What Is Real Sorrow, Repentant Parents and Aborted Child Reconnection

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FULL ORIGINAL:
20090927 Overview Of Divine Truth - Secrets Of The Universe S2P2
Cut:
17m24s - 24m15s
DIVINE TRUTH:
Divine Truth Website: https://www.divinetruth.com
Mary's Blog: https://mary.divinetruth.com
God’s Way: https://blog.godsway.net/
Divine Truth Events: https://events.humanitix.com/host/divinetruth
Donate: https://www.divinetruth.com/sites/main/en/index.htm#donate.htm
“NONE OF GOD’S LAWS LET YOU GET AWAY WITH ANYTHING. UNLESS THERE IS REPENTANCE, UNLESS THERE IS THIS FEELING.”
@ 19m03s
“YOU CAN SAY SORRY AS MUCH AS YOU LIKE BUT IF YOU DO IT AGAIN, YOU WEREN’T SORRY IN THE FIRST PLACE.”
@ 21m25s
“REAL SORROW IS CONNECTING TO THE CAUSAL EMOTIONAL REASON WHY YOU DID WHAT YOU DID. THAT’S REAL SORROW.”
@ 21m48s
“ANYBODY CAN RECONNECT WITH A PERSON WHO’S REPENTANT. SO IT DOESN’T MATTER WHAT’S HAPPENED IN YOUR LIFE, IF A PERSON IS REPENTANT, THEY ARE NEVER GOING TO DO THE SAME THING AGAIN TO YOU.“
@ 23m20s