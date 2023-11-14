Борьба за выживание

Самая большая проблема для всего человечества — это глобальные, стремительные климатические изменения на планете. Из-за того, что мы как человечество, не готовы к жесткой климатической действительности (мы не готовы даже психологически это воспринять, не говоря уже о наработки навыков выживания или действий при экстренной эвакуации). Наше сознание, оно отвергает ту реальность, которая на сегодняшний день пришла. Нам хочется жить по-старому в нашем привычном, комфортном потребительском мирке. Но каждый день в мире происходят экстремальные события, которые никто не может предугадать, где и в каком месте они начнутся и какой масштаб разрушений, человеческих жертв они принесут. Поэтому готовым надо быть ко всему. Нужно помнить одно: жизнь стоит того, чтобы за неё бороться.



Источник: https://allatra.tv/video/borba-za-vyzhivanie

