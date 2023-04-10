АпоКАЛИпсис. Виктория ПреобРАженская. «Открывается Ад. Украина — в огне...»

«АпоКАЛИпсис». Виктория ПреобРАженская. https://youtu.be/95l2L1sYgrc (Слова, Музыка, Изполнение Автора).

Космическая Музыка и Песни Виктории ПреобРАженской (слушать/скачать): https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/spontannaya-muzyka-i-pesnya

Сакральная Поэзия Виктории ПреобРАженской: https://usmalos.com/sakralnaya-poeziya/

АпоКАЛИпсис





Открывается Ад.

Украина — в огне.

О, Белый БРАт!

Мы — на Земле!

Ярче Солнца Горим

в промозглой Тьме!

Мы — Победим

на этой Земле!

Ангел ВзРАщивает

Крылья Любви!

Здесь очень мрачно,

Всё — впереди!

РАй — без Небес!

Матерь Мира —

с тобой!

Веруй и Знай!

Войне — Отбой!

Скоро СВЕРшится

Последний Час!

Взпыхнет Солнца

Небесный Глаз!

Станет во Свету

БлаЖЕНно тем,

кто со Мной

рядом,

и кто затем

примет Священное

Имя Любви,

Вечной Софии

Земные Огни.

Кто Меня примет —

познает Жизнь

Ветров и Огней.

Иди и молись!

Станет Ночь

Светлее, чем День!

Выше Небес

Дерева пень.

Срублены

все Дерева

на Земле.

Это не горы,

а скалы в огне.

Это Святая

Древность

землян.

Мы на планете,

где кривит обман.

Что же случилось,

Великий Ману?

Кто твою душу

так обманул?

Где Твоя Мама?

И что с Ней теперь?

В Этой ПрогРАмме —

Открытая Дверь.

Кто ищет Путь,

тот найдёт —

и Вперёд!

Вздрогнет,

проснувшись

ИзКОНный народ!

Станет такое,

что всем невдомёк.

Улицей смерти

Явится Бог!

Разве познаете

Истины Лик?

Разве услышите

Мудрости Крик?

Только СожЖЕНие

Ада во Тьме,

в этой Земной

непробудной тюрьме —

Даст всем Спасенье!

И Явится Мать —

всех Поднимать,

Обнимать,

Утешать.

Станете целостными

в Её Власти.

И наберётесь горя

и сластей.

Станет всё это

в ближайшей Войне.

АпоКАЛИпсис —

Азъ на Земле!

09.02.2023

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС

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Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

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