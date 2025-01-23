BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Podcast Superlativ Absolut - Episodul 4 - Sezonul 1
SuperlativAbsolut
SuperlativAbsolut
4 views • 7 months ago

Subiectul de azi vorbim despre biologie sintetica, genetica si transfectia bioarmelor cu Tony P. Anestezicele medicale care emit unde?!? Incotro ne indreptam…?!?

Cum ti-ai da seama daca ai fii cobai fara acord si fara sa stii? Probabil ca nu ai fi stiut daca nu ar fi existat milioane de oameni global cenzurati care lucreaza neincetat si din iubire neconditionata pentru protejarea speciei omenirii.

ATENTIE!!!  MAJORITATEA ANESTEZICELOR PRODUSE DUPA 2024 INCOACE AU NANOTEHNOLOGII IN ELE !!! INCLUSIV CELE DE LA DENTIST!
Urmareste Episodul pentru a afla cum supravietuiesti unui atac subversiv cu ANESTEZICE EMITATOARE DE UNDE in descrierea acestui episod:
https://superlativabsolut.substack.com/p/superlativ-absolut-sezonul-1-episodul-c13

supravietuire atac subversiv anesteziceanestezice emitatoareanestezice nanosuperlativ absolut episod 4
