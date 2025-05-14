REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 16 - 7ª Temporada - Projeção Astral e Nosso Lugar no Universo com William Tompkins

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Neste episódio de REVELAÇÕES CÓSMICAS, Corey Goode e David Wilcock continuam a analisar as revelações de William Tompkins.
Os espectadores são levados a uma jornada pelo reino astral e pelo nosso lugar no universo com ninguém menos que William Tompkins. Ex-engenheiro aeroespacial, Tompkins usa seu conhecimento e experiência para se aprofundar no tema da projeção astral e no papel que ela desempenha na compreensão do cosmos.