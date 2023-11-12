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V-1 JFK MURDERED WITNESSES EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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88 views • 11/12/2023

THIS IS THE FIRST OF A 4 PART VIDEO EXPOSING THE COUNTLESS WITNESSES WHO WERE SUICIDED BECAUSE THEY KNEW OR SAW SOMETHING CONCERNING THE JFK ASSASSINATION. MY THANKS TO ARMY VIETNAM SNIPER LT. COL.CRAIG ROBERTS BEFORE ME TO PUBLISH THIS INFORMATION. EVEN TODAY THE FEW PEOPLE LEFT THAT HAD DIRECT OR IN DIRECT INVOLVEMENT IN THE JFK MURDER ARE STILL RESISTANT ON EXPOSING THEMSELVES. WHO COULD BLAME THEM! THE AMERICAN GOVERNMENT IS NOW A NZI ENTITY HELL BENT ON SILENCING (CIA) ANYONE WHO GETS IN THEIR WAY. WE LIV IN DANGEROUS TIMES WHERE RIGHT HAS BECOME WRONG AND WRONG IS RIGHT. THE INSTITUTIONS WHO WERE DESIGNED TO PROTECT YOU AND I HAVE BECOME EVIL AND NOW! LIKE NAZI GERMANY, ALL AMERICANS ARE NOW SLATED FOR MURDER. THE AMERICAN GOVERNMENT WILL USE THE ILLEGALS FLOODING INTO AMERICA TO WIPE YOU AND I OUT. YOU BETTER HAVE GUNS, AMMO AND PREPS! OUR DAYS ARE NUMBERED AS AN OPEN AND FREE ENTITY IN AMERICA...WAKEUP DAMIT...

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