Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 116. Читает Автор

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 116.

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Вопрос о ликантропии, что означает превращение в волка.

02:00 — Вопрос о тоске по ушедшему на иной план бытия.

02:40 — Почему снятся умершие?

03:49 — Вопрос об НЛО.

04:43 — Кем был граф Сен-Жермен?

06:17 — Надо быть всегда выше «двойственности возприятия»?

07:20 — Исус в самом деле превращал воду в вино? Или это какой-то символический образ?

09:06 — Официальные религиозные пастыри «учат» что, мол, «ничто внешнее не может повредить внутреннему», — предполагая под этим «что метку можно принимать тем, кто «верит в Христа»». Как разоблачается такое коварное прельщение?

10:04 — Вопрос об Иллюзии и Времени.

10:54 — Все Три Мира (Духа, Огня и Материи) — едины всегда, в здесь и сейчас? И их условная разделённость обусловлена лишь ограниченным сознанием возпринимающего?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

