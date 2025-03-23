2da de Tesalonicenses [Lectura Pública de La Biblia]

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Directamente de las páginas de La Biblia.
2da de Tesalonicenses, en la versión Reina Valera 1960.
Leída en Paruro, Centro de Lima - Perú.
Únete a esta misión extraordinaria de dar lectura pública a La Sagrada Biblia
en diferentes plazas y calles. Sé testigo de cómo Las Sagradas Escrituras
pueden renovar la fe en aquellas personas que escuchan.