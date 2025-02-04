Prawo Naturalne – Nauka o Moralności, sekcja 2: Niewolnictwo cz.1

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Czym jest niewolnictwo? Czy istnieje tylko jeden rodzaj niewolnictwa? Co jeśli jesteś teraz zniewolony i o tym nie wiesz? Czy chciałbyś to wiedzieć? Definicje mają znaczenie. Najpierw musisz wiedzieć, czym są prawa (patrz Część 1: Prawa), w przeciwnym razie nie będziesz wiedział, w jaki sposób „władza” rządowa wysuwa fałszywe roszczenia własności do twoich praw własności i do ciebie!
