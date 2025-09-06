Nya tåsvettsmarodörer tillförs LISTAN

I denna video avslöjar sig Martin Guztavzzon sig som djupt omoralisk, totalt ekonomiskt okunnig, ljuger fräckt och det vore total katastrof för Svenska Folket om farliga typer som Martin Guztavzzon erhöll politisk makt.

Fritjof påstår att Martin Guztavzzon, Klaus Bernpaintner och Jonas Nilsson ingår i LISTAN.

Denna video är fabricerad Folkhemsk Teaterproduktion vars syfte det är att "Driva Narrativet".





Vänsternationalism moral och vetenskap med Martin Gustavsson, Klaus Bernpaintner och Jonas Nilsson

https://www.youtube.com/watch?v=fxLPeSDmbP4