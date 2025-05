Les morts de la vaccination soudainement morts de la chaleur (par Ivo Sasek, fondateur de Kla.TV)

Retranscription :"Les meurtriers de la vaccination ont maintenant de l’eau jusqu'au cou. Les nouvelles lois annoncées pour le 25 août 2023 montrent bien qu'il en est ainsi. En effet, à partir de cette date, il y aura une menace claire (1) de possible paralysie de l'ensemble du réseau internet si quelqu'un diffuse - je vais le dire avec mes mots - un contenu politiquement incorrect. Cela vaut aussi bien pour Facebook que pour Twitter, Instagram, Meta, TikTok, Snapchat, etc... tout simplement pour tous !

Et ils sont tous contraints d'exercer une censure totale sur commande, sous la menace de peines maximales. Il n'y a qu'une seule raison à cela : les meurtriers insolents ont de l'eau jusqu'au cou ! Que ce soit sur le thème de la violence rituelle, des mensonges sur le climat, etc. Et en ce qui concerne la problématique de la vaccination, tout ce que le professeur Bhakdi et tous ses collègues scientifiques avaient annoncé et contre quoi ils avaient mis en garde à temps est en train de se produire. C'est pourquoi ils ont de l'eau jusqu'au cou. Les cas de dommages dus aux vaccins se multiplient à un tel point que même les médias grand public ne peuvent plus s'empêcher d'en parler. (2) Mais celui qui pense à ce stade que toute la vérité sera enfin révélée ne comprend pas encore tout le jeu obscur. Je rappelle le fait mille fois prouvé que tous les médias grand public, au sommet de la pyramide, ne se trouvent qu'en très peu de mains. (Un monde – Trois agences de presse : https://www.kla.tv/10248). Et ce sont les mêmes mains qui ont une ferme emprise sur Big Pharma, sur la plus grande partie de la science, la plus grande partie de l'aérospatiale et tout le commerce de la guerre et ce genre de choses. Mais ce sont aussi les mêmes mains qui font avancer la folie du climat. Et c'est à ce stade que les choses deviennent sérieuses - pour nous tous ! J'en appelle donc en premier lieu à tous les lanceurs d’alerte, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, et quel que soit votre niveau de compétence en dévoilement. Ne commettons pas d'erreurs stratégiques maintenant. Je vous demande de respecter les mêmes priorités stratégiques que celles que je viens d'imposer à toutes les rédactions de Kla.TV. De quoi s'agit-il ?

Le fait est que les victimes de plus en plus nombreuses de la vaccination contre le COVID-19 ne peuvent plus être cachées. Le journal suisse Weltwoche (3) a titré en avril : « Confirmation officielle : La vaccination est dangereuse - L'Office fédéral de la santé publique ne recommande plus le vaccin contre le Covi19. Les médecins qui continuent à vacciner sont désormais responsables. » Quel article incroyable ! Philipp Gut raconte ensuite comment, chez nous en Suisse, des doses de vaccins que nous avons payées et d'une valeur de 780 millions de francs sont donc jetées à la poubelle. Et tout cela parce que tout à coup notre gouvernement ne soutient plus les vaccins Covid devenus inutiles. Le fait que cela ait été modifié en toute discrétion par notre gouvernement irrite bien sûr d'autant plus tous ceux qui entendent ça. Surtout ceux qui se sont fait vacciner en vain et à leurs dépens. Il y a eu tellement de victimes de la vaccination que les institutions fédérales et les agences de médias risquent lentement d'être démolies ou même incendiées par le peuple trompé, si elles n'affirment pas enfin toute la vérité sur l'horrible fraude aux vaccins Covid et ses dégâts dévastateurs. Car c'est un fait avéré que les victimes de la vaccination ne reçoivent aucune couverture sociale et aucune aide. Au lieu de demander des comptes à tous les responsables qui sont avec Big Pharma, la responsabilité est maintenant simplement transférée à tous les médecins et victimes de la vaccination. C'est le plus horrible de tout. Tout cela appelle naturellement la vengeance chez les personnes trompées. C'est pourquoi les meurtriers insolents - comme Goethe les appelait sans retenue - utilisent le vieux truc que des millions d'adultères ont déjà utilisé avec succès après avoir été pris en flagrant délit. Au lieu de reconnaître leur adultère et d'en assumer les conséquences, ils ont simplement inversé les rôles, montrant du doigt le conjoint non coupable et commençant à l’accuser de toutes sortes de fautes et de péchés. Et là, c'est toujours la même erreur qui se produit : les innocents sont tellement touchés par ces accusations injustes lorsque le doigt est soudain pointé sur eux, qu'ils commencent à se défendre et à se justifier auprès du conjoint coupable. Ils se retrouvent sur la défensive. Soudain, les rôles s'inve



