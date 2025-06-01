© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Jab Poocha Gaya Huzoor ﷺ Qurbani Kya Hai? | Saqib Raza Mustafai Emotional Bayan 2025
Jab ek sahabi ne poocha:
"Ya Rasool Allah ﷺ! Qurbani kya hai?"
To Huzoor ﷺ ne farmaya:
"Ye tumhare baap Hazrat Ibrahim ﷺ ki sunnat hai!"
Qurbani sirf ek janwar kaatne ka naam nahi — balkay apni khwahish, apni muhabbat, aur apni zindagi ko Allah ke liye qurban kar dena hi asal qurbani hai.
Is dilko chhoo lene wale bayan mein Saqib Raza Mustafai sahab ne qurbani ki asal rooh, uska maqasad, aur sunnat Ibrahim ﷺ ko behtareen andaz mein bayan farmaya hai.
🎙️ Bayan by: Allama Saqib Raza Mustafai
📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
