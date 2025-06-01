BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Jab Poocha Gaya Huzoor ﷺ Qurbani Kya Hai? | Saqib Raza Mustafai Emotional Bayan 2025
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
6 views • 3 months ago

Jab Poocha Gaya Huzoor ﷺ Qurbani Kya Hai? | Saqib Raza Mustafai Emotional Bayan 2025

http://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📝 Description:

Jab ek sahabi ne poocha:

"Ya Rasool Allah ﷺ! Qurbani kya hai?"

To Huzoor ﷺ ne farmaya:

"Ye tumhare baap Hazrat Ibrahim ﷺ ki sunnat hai!"


Qurbani sirf ek janwar kaatne ka naam nahi — balkay apni khwahish, apni muhabbat, aur apni zindagi ko Allah ke liye qurban kar dena hi asal qurbani hai.


Is dilko chhoo lene wale bayan mein Saqib Raza Mustafai sahab ne qurbani ki asal rooh, uska maqasad, aur sunnat Ibrahim ﷺ ko behtareen andaz mein bayan farmaya hai.


📌 Is video ko zaroor dekhein, like karein, aur apne doston ke saath share karein.

🎙️ Bayan by: Allama Saqib Raza Mustafai

📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran


#qurbanibayan #qurabibayan #mainepoochahusnsenusratfatehalikhansahab #bayan #poochejokoimujhse #poochejokoimujhsefullsong #jamiasaeediadarulquran

Keywords
yt channelbayanqurbani kya haiqurbani bayanqurabi bayanmaine poocha husn se nusrat fateh ali khan sahabpooche jo koi mujhsemaine poocha husn se ke dekha hai kahinmaine poocha husn se ke dekha hai kahin nfakpooche jo koi mujhse full songkurbani bayankurbani bayan statusmaine poocha husn se ke dekha hai kahin nusrat fateh ali khannabi kareem saw ne irshad farmayahazrat ali as ne irshad farmayaqurban kya haiislamicbayan
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy