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OPRAH WINFREY IS A WAR CRIMINAL WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
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521 views • 08/29/2023

DON'T GET FOOLED! JUST BECAUSE OPRAH SPENDS A FEW THOUSAND AT WALMART AND GIVES IT TO DISPLACED MAUI CITIZENS IT DOESN'T MEAN SHE'S A GOOD PERSON. BILLION DOLLAR OPRAH WILL WROTE THIS OFF ON HER TAXES DAH! OPRAH WORSHIPS LUCIFER SATAN AND IS ANYTHING BUT A WORTHY HUMAN BEING. SHE SOLD HER SOUL FOR FAME AND FORTUNE AND WILL PAY THE PRICE WHEN SHE DRAWS HER LAST BREATH ON PLANET EARTH. YES! I PRAY FOR EVIL HUMANS SOULS BUT REFUSE TO PRAY FOR THEM PHYSICALLY. WHY? I KNOW THEY WILL RIDE THE TRAIN INTO HELL AND ARE POSSESSED BY THE DARK SIDE AND WILL NOT REPENT. LIKE THE BIBLE DECLARES! ONE CAN HAVE THEIR RICHES EITHER HERE ON EARTH OR IN HEAVEN BUT NOT BOTH! YOU BETTER REALIZE THIS IS SATANS WORLD AND HE CONTROLS EVERYTHING. WAKEUP...

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