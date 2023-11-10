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Ось добра против оси зла
Free Speach after 2000
Free Speach after 2000
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3 views • 11/10/2023

Андрей Илларионов, экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон) в программе канала Kontinent TV Ведущие. Елена Пригова и Игорь Цесарский Помочь нашему каналу можно, воспользовавшись услугами: ➤➤ PayPal – https://bit.ly/374QULD ➤➤ Zelle – [email protected] Выпуск №975 (9 ноября 2023). В этом выпуске: • О решении ООНовского суда в отношении РФ • Путинскому режиму не место в международных организациях • О силах зла • БЛМ и ее поддержка террористов ХАМАСа • О климатическом гретинизме • Силы оси зла соединились вместе • Стратегическая цель администрации Байдена в отношении Украины • О терминологии. Примеры неверной терминологии. Например, "пятидневная война", когда Путин напал на Грузию • Ошибочность использования термина "Палестина" и "палестинцы" • Экскурс в историю вопроса • "Палестинцы" = арабы-сунниты • О Западной цивилизации • Реконкиста Западной цивилизации • Как ответить на вызов других антизападных цивилизации. О речи Путина 5 октября с.г. • Украина и ее ядерный потенциал. Кто лишил Украину главного инструмента защиты – Клинтон • О статье Салливана • О примерах перемещений тех или иных народов в разных частях света • Как ликвидировали Аль-Каида, ИГИЛ и т.д. • Главный виновник в организации войны против Западной цивилизации в Кремле и главный помощник в Белом доме. Подписывайтесь на наши каналы, рассылки и соц. сети: ➤➤ https://www.youtube.com/@kontinentusa ➤➤ https://rumble.com/c/KontinentUSA Телеграм-канал ➤➤ https://t.me/kontinentusa Фейсбук ➤➤ https://www.facebook.com/Kontinent.Me... Ежедневно, самое интересное об актуальных события в Америке и мире в интернет-газете "Континент" ➤➤ https://kontinentusa.com/ Ежедневный дайджест материалов "Континента" ➤➤ https://kontinentusa.com/email-camp/ #андрейилларионов #еленапригова #игорьцесарский #континент #kontinent #израиль #войнавизраиле #хамас #палестина #российскоукраинскаявойна #войнавукраине #путин #байден

Расшифровка видео https://www.youtube.com/watch?v=KSZA7iMTtQA

Расшифровка позволяет быстро находить в видео нужную информацию.

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