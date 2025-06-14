BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Mustafa Jaane Rehmat Pe Lakhon Salaam | Qari Muhammad Ramzan Zafar Saeedi | Jumma Mubarak
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
6 views • 3 months ago

Mustafa Jaane Rehmat Pe Lakhon Salaam | Qari Muhammad Ramzan Zafar Saeedi | Jumma Mubarak

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📄 Description:

🌹 Mustafa Jaane Rehmat Pe Lakhon Salaam 🌹

Reciter: Qari Muhammad Ramzan Zafar Saeedi

Presented By: Jamia Saeedia Darul Quran


Is husn afroz Jumma ke din, suniye pyare Nabi Kareem ﷺ ki shan mein parha gaya dil ko chu lene wala kalam "Mustafa Jaane Rehmat Pe Lakhon Salaam" Qari Muhammad Ramzan Zafar Saeedi Sahib ki khush-aawaz recitation mein.


🕌 Jumma Mubarak ho sab ko – Allah humein Nabi ﷺ se sachi muhabbat aur unke raste par chalne ki toufeeq ata farmaaye.

📿 Is Naat ko like, share aur comment zaroor karein.

📌 Subscribe karein channel ko mazeed pyari Naatain aur Islami content ke liye.


Hashtags:

#MustafaJaaneRehmat #JummaMubarak #QariRamzanZafarSaeedi #NaatSharif #JummahSpecial #JamiaSaeedia #IslamicContent #DarulQuran #NabiPaakSAW #SalamYaRasoolAllah

Keywords
naat 2025naat sharifurdu naatislamic naatjamia saeedia darul quranmustafa jaane rehmatqari ramzan zafar saeedijumma mubarak naatjummah naatnaat e rasoolsalam ya rasool allahjummah statusjumma special videonaats 2025
