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How Do You Get Past Your Addictions and Fears? Anger-Addictions-Fears-Grief, Why We Keep Cycle Between Addictions and Fears, Grief the Healing Emotion, Thoughts vs Emotions, How to Release Emotions
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
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22 views • 11 months ago

Full Original:

https://youtu.be/-hAtgGGBtrc

20120505 General Discussion - Q&A From People In Adelaide P1


Cut:

2h16m34s - 2h25m23s


Website:

https://www.divinetruth.com

*************





“HOW DO YOU GET PAST YOUR ADDICTIONS AND YOUR FEARS? THE ANSWER IS YOU DON’T GET PAST THEM. THE ONLY WAY TO GET INTO ANYTHING IS TO ACTUALLY DIVE INTO THEM.”

@ 2h17m05s


“OUR ANGER IS CAUSED BY OUR ADDICTIONS NOT BEING MET.”

@ 2h17m30s


“THOUGHTS ARE ONLY ON TOP OF OTHER THOUGHTS. IN OTHER WORDS, YOU CANNOT RELEASE AN EMOTION BY THINKING A THOUGHT BECAUSE IT’S ONLY ON TOP OF ANOTHER THOUGHT. THE ACTUAL THING THAT’S ON THE TOP OF ANOTHER EMOTION IS AN EMOTION. SO THE ONLY WAY I CAN RELEASE THIS EMOTION WHATEVER THIS EMOTION IS, IS BY FIRSTLY BEING PREPARED TO RELEASE THIS EMOTION, TO ACTUALLY FEEL AND GO THROUGH THE EMOTION. I CAN’T DO IT BY THINKING A THOUGHT. I CAN ONLY FEEL THE EMOTION.”

@ 2h24m32s


Keywords
spiritualityself lovesimplesoul foodemotional addictionsdivine love pathsoul conditionsoul healingsoul searchgrief the healing emotionfeel everythingi want to heal my soulsoul transformation with godfeel to healdriven by truth not fearprecious child of godsoul awakeningi want to know everythingreincarnated jesus and mary magdaleneaddictions and fearsgetting through emotionsthoughts vs emotionsanger addiction fear grieffear of not being respecteddisrespected
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