Episode 86: Institutionen (Gesellschaftspyramide 4)

Über das Wesen der Institutionen, ihr Streben nach Selbsterhalt und ihr sonstiges, nicht ganz harmloses Wirken in der Gesellschaft

Literatur

• Fortschrittsmythen / Ivan Illich. – Rowohlt, 1978

• Entmündigung durch Experten: Zur Kritik der Dienstleistungsberufe / Ivan Illich et al. – Rowohlt, 1979

• Die Entschulung der Gesellschaft / Ivan Illich. – Beck, 1971/1995

• H2O und die Wasser des Vergessens / Ivan Illich. – Rowohlt, 1987

• Die Nemesis der Medizin: Die Kritik der Medikalisierung des Lebens / Ivan Illich. – Beck, 1977/2007

• Die sogenannte Energiekrise oder die Lähmung der Gesellschaft / Ivan Illich. – Rowohlt, 1974





