BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Eid Ul Adha Special Naat | Mujh Pe Bhi Chashme Karam Aye Mere Aaqa Karna | Heart Touching Naat
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
14 views • 3 months ago

Eid Ul Adha Special Naat | Mujh Pe Bhi Chashme Karam Aye Mere Aaqa Karna | Heart Touching Naat

https://darulquranalsaeedia.com/

https://jamiasaeediadarulquran.com/

🌙 Eid Ul Adha ke paak moqa par suniyay ek dil ko chu lene wali khasoosi naat:

"Mujh Pe Bhi Chashme Karam Aye Mere Aaqa Karna"

Ye naat ishq-e-Rasool ﷺ aur roohani jazbaat se bharpoor hai, jo aapke dil ko noor se roshan kar degi.

📿 Aaiye is Eid par apne jazbaat ka izhar naat ke zariye kijiye, aur Mustafa ﷺ se apni muhabbat ka izhar kijiye.

🎧 Zaroor dekhiye, like, comment aur share karein.

📌 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

🏷️ Tags:

Eid Naat 2025, Eid ul Adha Special Naat, Mujh Pe Bhi Chashme Karam, Naat Shareef, Eid Mubarak Naat, Heart Touching Naat, Islamic Naat, Saleheen Islamic, Jamia Saeedia, Eid Special 2025, Naat Video, New Naat 2025

🔖 Hashtags:

#EidUlAdhaNaat #MujhPeBhiChashmeKaram #NaatShareef #EidSpecial2025 #JamiaSaeediaDarulQuran #HeartTouchingNaat #IshqERasool #SaleheenIslamic #EidUlAdha2025 #NaatKhuwani #IslamicVideo #EidKeDinKaTohfa

Keywords
new naat 2025islamic naatnaat shareefheart touching naatjamia saeediaeid naat 2025eid ul adha special naatmujh pe bhi chashme karameid mubarak naatsaleheen islamiceid special 2025naat video
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy