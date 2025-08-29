Alienatio, или Констатация-2021

Пусть человечество "обеспокоено", Пусть безнадежно больно - За исключением курса биткоина, Мне уже все все равно. Даже и смерть - чья угодно! - не трогает, Даже своя не страшит - Пусть себе далее той же дорогою Мир идиотов спешит. Я понимаю, что есть исключения, Можно бы жить, их ценя, Только уже не имеют значения Даже они для меня. Я никому ни со мною, ни около Больше не выделю мест, Nunc alienatio mea a populo Tandem infinita est. В этой локации лучшие лоции Не выручают, не чай. Так что еще вызывает эмоции Разве что пролитый чай. Есть вдохновение, только на кой оно Миру скотов и невежд? Так что, за вычетом курса биткоина, Нет ни малейших надежд. Пусть же все валится к чертовой матери - Плакать не буду по вам, Лишь бы однажды на собственном катере К дальним уплыть островам, Лишь бы оставить за милями многими Мерзость газетных страниц И никогда не обшаться с двуногими, За исключением птиц.

