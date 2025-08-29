Alienatio, или Констатация-2021

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Пусть человечество "обеспокоено",
Пусть безнадежно больно -
За исключением курса биткоина,
Мне уже все все равно.
Даже и смерть - чья угодно! - не трогает,
Даже своя не страшит -
Пусть себе далее той же дорогою
Мир идиотов спешит.
Я понимаю, что есть исключения,
Можно бы жить, их ценя,
Только уже не имеют значения
Даже они для меня.
Я никому ни со мною, ни около
Больше не выделю мест,
Nunc alienatio mea a populo
Tandem infinita est.
В этой локации лучшие лоции
Не выручают, не чай.
Так что еще вызывает эмоции
Разве что пролитый чай.
Есть вдохновение, только на кой оно
Миру скотов и невежд?
Так что, за вычетом курса биткоина,
Нет ни малейших надежд.
Пусть же все валится к чертовой матери -
Плакать не буду по вам,
Лишь бы однажды на собственном катере
К дальним уплыть островам,
Лишь бы оставить за милями многими
Мерзость газетных страниц
И никогда не обшаться с двуногими,
За исключением птиц.