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'HOMELESSNESS EXPLODING IN AMERICA WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
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164 views • 09/19/2023

THE MIDDLE CLASS IS BEING CRUSHED RIGHT NOW FINANCIALLY. 100+ MILLION ILLEGALS ARE HERE AND MORE COMING EACH DAY NOW. STILL AMERICANS CARE MORE ABOUT SPORTS THAN FACE REALTY. THESE ILLEGALS ARE HE TO REPLACE YOU AND I. IT MAKES NO SENSE MILLIONS OF HOMELESS ARE SLEEPING IN THE DIRTY STREETS OF AMERICA WHILE ILLEGALS ARE PUT IN 4 STAR HOTELS. THIS PROVES OUR TRAITOR GOVERNMENT, THE CORRUPT MEGA PREACHERS AND THE ELITE WANT YOU AND I KILLED. AMERICA IS A ROUTING CORPSE AND WHEN THE STOCK MARKET FLIPS THE STORM TROOPERS WILL COME FOR YOU AND I. YOU BETTER PREP, PRAY, ARM UP AND REPENT. HELL ON EARTH IS HERE AND YOU NEED TO BE READY TO STAND YOUR GROUND! CHRISTIANS AND PATRIOTS ARE NOW LABELED AS ENEMY OF THE STATE...WAKEUP!

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